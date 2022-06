Ronaldo, Viana non esclude il ritorno: "CR7 allo Sporting? Non si sa mai"

LISBONA (PORTOGALLO) - Non ci sono solo Bayern Monaco e Chelsea sulle tracce di Cristiano Ronaldo, offerto negli ultimi giorni dal suo agente Jorge Mendes prima ai bavaresi e poi ai londinesi . Tra i club accostati al portoghese nelle ultime ore si è aggiunto infatti anche lo Sporting di Lisbona , squadra in cui il 37enne attaccante ha mosso i suoi primi passi da calciatore .

Sporting 'alla finestra'

E ad alimentare la nuova 'voce' di mercato su CR7 ci ha pensato direttamente Hugo Viana, direttore sportivo del club di Lisbona: "Un ritorno di Cristiano allo Sporting? In questo momento non penso sia possibile ma non si sa mai - ha detto il dirigente lusitano in un'intervista a Sky Sports -. Lui può scegliere dove andare, ma non conosciamo il futuro. Ha ancora un anno di contratto (con il Manchester United che secondo la stama inglese è 'furioso' per le manovre di Mendes, ndr) e vedremo cosa deciderà".