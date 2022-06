Kvaratskhelia, l'agente: "Era della Juve, Paratici l'aveva preso"

TORINO - Lasha Kokiashvili, agente del nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha raccontato su Twitter un retroscena sul suo assistito e sulla trattativa non andata a buon fine con la Juve negli anni passati: "Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma l'accordo è fallito dopo che Paratici se n'è andato. Se Fabio non se ne fosse andato, Khvicha sarebbe stato un giocatore della Juve oggi. Avevamo un rapporto con il direttore sportivo Massara (Milan), ma non c'era nessuna proposta da parte loro".