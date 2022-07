Tottenham, super colpo di Paratici per Conte: Richarlison a 70 milioni!

LONDRA (Inghilterra) - Grande colpo piazzato dal Tottenham, con Fabio Paratici che regala ad Antonio Conte un attaccante top class per la stagione ormai alle porte . Come riporta la prima pagina sportiva del Mirror, infatti, i londinesi hanno messo le mani su Richarlison , attaccante dell'Everton e della Nazionale brasiliana. L'accordo, scrive il giornale, è stato raggiunto sulla base di 70 milioni di euro (60 di base fissa e 10 di bonus).

Superata la concorrenza

Nell'ambito della trattativa il Tottenham avrebbe fatto pressioni su Richarlison affinché prendesse una decisione rapida, sebbene l'attaccante (che ha ancora una settimana di vacanza) inizialmente preferisse prendersi un po' più di tempo per valutare tutte le sue opzioni, tra cui Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Psg e Bayern Monaco. Secondo i rumors in arrivo dall'Inghilterra, gli Spurs avevano addirittura inviato un medico in Brasile prima ancora che Richarlison avesse accettato, per assicurarsi che potessero essere svolte le visite mediche non appena fosse arrivato il via libera.