Le Parisien: "Pogba e Motta al Psg, il piano fallito di Leonardo"

PARIGI (FRANCIA) - Thiago Motta in panchina e Pogba a centrocampo: erano questi i nomi in cima alla lista di Leonardo per rivoluzionare il Psg. Il quotidiano francese Le Parisien ha rivelato il piano che avrebbe voluto attuare l'ex ds del club di Al Khelaïfi. Alla fine, però, la società gli ha comunicato il benservito lo scorso 21 maggio, in occasione del match contro il Metz valido per l'ultimo turno di Ligue 1. L'avventura del brasiliano ai transalpini si è dunque stoppata e i colpi di mercato sono rimasti semplicemente sogni nel cassetto.