Ufficiale: il Psg esonera Pochettino e annuncia Galtier

PARIGI (Francia) - Mauricio Pochettino non è più l'allenatore del Paris Saint-Germain , adesso è ufficiale. Il club parigino tramite i canali social ha comunicato la decisione sull'allenatore argentino con il seguente messaggio: "Il Paris Saint-Germain conferma che Mauricio Pochettino ha terminato il suo ruolo nel Club. Il Club ringrazia Mauricio Pochettino e il suo staff per il lavoro svolto e augura loro il meglio per il futuro". Pochettino ha preso le redini del Psg il 2 gennaio del 2021 subentrando all'esonerato Tuchel, in una stagione e mezza ha vinto: una Ligue 1, una coppa di Francia ed una Supercoppa di Francia chiudendo con un record totale di 55 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte. Parallelamente Cristophe Galtier , ex tecnico di Nizza , già bloccato da giorni, ha firmato un contratto biennale.

Galtier è il nuovo tecnico del Psg

L'addio dell'argentino ha anticipato l'ufficializzazione del nuovo allenatore dei parigini, Christophe Galtier. Il 56enne ex Nizza ha già firmato un contratto biennale con la società di Al-Khelaifi e verrà presentato oggi al Parco dei Principi: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Christophe Galtier è stato nominato allenatore della prima squadra. Il francese ha firmato un contratto per due stagioni fino al 30 giugno 2024. L'ex difensore 56enne è diventato uno degli allenatori più riconosciuti ed esperti del calcio francese. Dopo la fine della sua carriera da giocatore, Christophe Galtier ha intrapreso una carriera di allenatore di successo, prima come assistente e poi allenatore del Saint-Étienne (2009-2017), prima di passare al Lille (2017-2021) e poi al Nizza (2021-2022). . Galtier ha guidato il Saint-Étienne al suo primo trofeo in 32 anni - la Coupe de la Ligue 2013 - così come al ritorno del club sulla scena europea. L'ex nazionale della Francia Under 19 - campione d'Europa Under 19 da giocatore nel 1988 - si è poi trasferito al nord per allenare il Lille. Nel nord della Francia Christophe Galtier ha lavorato di pari passo con la struttura calcistica messa al posto da Luis Campos, con il Lille che è arrivato secondo nella Ligue 1 nel 2019 e quarto nel 2020 prima di centrare il successo diventando campione di Francia nel 2021. Noto per la sua esperienza tattica e gestione dei giocatori, Christophe Galtier ha vinto anche prestigiosi premi individuali come il premio come miglior allenatore della Ligue 1 ai Trophées UNFP in tre occasioni (2013, 2019 e 2021)".