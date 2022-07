Calciomercato serie C, Pro Sesto: dalla Samp ecco D'Amico

SESTO SAN GIOVANNI - In casa Pro Sesto arriva il secondo acquisto della sessione di calciomercato estivo. Torna a Sesto San Giovanni, dopo esserci stato dal gennaio al giugno 2021, il fantasista Felice D’Amico , di proprietà della Sampdoria , che si trasferisce in biancoceleste con la formula del prestito . Il giovane è reduce dall'esperienza con la maglia del Gubbio .

La nota della Pro Sesto

“Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Sampdoria il diritto alle prestazioni sportive di Felice D’Amico. D’Amico, attaccante esterno classe 2000 di proprietà della Sampdoria, è cresciuto tra i Settori Giovanili di Inter e Palermo passando anche per le formazioni Primavera di Chievo e Sampdoria. Dopo le esperienze giovanili, l’esterno d’attacco ha vestito, da gennaio 2021 a giugno dello stesso anno, la maglia della Pro Sesto collezionando 15 presenze e 3 reti e conquistando la salvezza all’ultima giornata nella gara contro il Livorno. Dopo i sei mesi in biancoceleste, D’Amico ha vestito la maglia del Gubbio, con cui ha ottenuto il settimo posto nel girone B di Serie C e ha totalizzato 31 presenze e 3 gol tra Campionato e Playoff. La Società biancoceleste rivolge un caloroso bentornato a Felice e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra“.