Ufficiale: Raphinha è un nuovo giocatore del Barcellona

Barcellona, colpo Raphinha

Esterno d'attacco classe 1996, Raphinha ha indossato in carriera le maglie di Vitoria Guimaraes (2015-2018) e Sporting Lisbona, squadra in cui si è consacrato nell'annata 2018/19 collezionando 28 presenze e 6 reti nel campionato portoghese. Poi il passaggio ai francesi del Rennes che hanno investito 21 milioni di euro nell'estate del 2019 (28 presenze e 6 gol in Ligue 1), prima del passaggio in Premier League al Leeds United di Marcelo Bielsa. Nella sua prima stagione sotto la guida dell'allenatore argentino, Raphinha ha collezionato 30 presenze, segnando sei gol e fornendo nove assist. La stagione successiva il brasiliano ha realizzato 11 gol e tre assist. Ora una nuova grande avventura in Spagna.