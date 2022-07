Eriksen al Manchester United: è ufficiale

MANCHESTER (Inghilterra) - Christian Erisken è un nuovo giocatore del Manchester United di Ten Hag. Ufficiale l'ingaggio a parametro zero del danese che si lega ai Red Devils fino al 2025. "Il Manchester United è un club speciale e non vedo l'ora di iniziare. Ho avuto il privilegio di giocare tante volte all'Old Trafford ma farlo con la maglia rossa dello United sarà una sensazione incredibile", queste le prime parole dell'ex Tottenham e Inter. Dopo l'arresto cardiaco la scorsa estate durante gli Europei, Eriksen aveva poi risolto il contratto con in nerazzurri (le norme italiane non consentono di giocare a livello professionistico con un defibrillatore impiantato) ed era ripartito a febbraio col Brentford, siglando un contratto fino al termine della stagione. Ora l'occasione con lo United.

Eriksen al Manchester United: ufficiale

Nei mesi scorsi Eriksen ha dimostrato di poter essere ancora decisivo, con lui in campo il Brentford ha vinto 7 partite su 11, chiudendo al 13esimo posto, riconquistando anche la nazionale. Ora il ritorno ad alti livelli sotto la guida di Ten Hag, cresciuto come lui nei lancieri: "Ho visto Erik lavorare all'Ajax e conosco il livello di preparazione e di dettagli che lui e il suo staff curano ogni giorno. E' un allenatroe fantastico e quello che mi ha detto sulla sua visione e su come vuole che giochi la squadra mi entusiasma ancora di più per il futuro. Ho ancora grandi ambizioni e questo è il posto giusto per continuare il mio viaggio".