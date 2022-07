Manchester City, ufficiale il rinnovo di Mahrez fino al 2025

Mahrez: "Far parte del City è incredibile"

"Sono molto felice di firmare il nuovo contratto - ha detto Mahrez -. Mi sono goduto ogni singolo minuto del mio tempo qui. È un piacere far parte di un Club così. Aver aiutato a raggiungere il successo che abbiamo riscosso nelle ultime quattro stagioni è stato indimenticabile e ci ha reso tutti affamati di cercare di ottenere ancora di più. Vorrei anche ringraziare Pep, Txiki e lo staff tecnico, sia per il modo in cui mi hanno aiutato a crescere come giocatore, sia per avermi spinto a continuare a migliorare. Ora voglio solo provare a fare la mia parte per aiutarci ad avere successo la prossima stagione e le prossime". Il dirigente Txiki Begiristain ha aggiunto: “Riyad ha giocato un ruolo importante nei nostri successi nei quattro anni da quando si è unito a noi e siamo tutti felici che abbia accettato questo nuovo accordo.?Ha portato tanto al Club con la sua abilità, talento, impegno e voglia di vincere fin dal primo momento in cui è arrivato. So anche che Pep e lo staff tecnico amano lavorare con Riyad. È una delle ali più emozionanti nel mondo del calcio e siamo tutti molto entusiasti di sapere che farà parte della nostra continua crescita per cercare di ottenere altri successi".?

Guardiola: "Mahrez è eccezionale"

"Conosco le qualità di Riyad ed è un giocatore che ammiro per il fatto che gestisce la pressione - ha affermato Guardiola -. Gli piace giocare nei palcoscenici più grandi. È difficile trovare giocatori come lui. Non solo io, tutto il club ha un'opinione incredibilmente alta di lui e delle sue qualità, su questo non c'è dubbio. È un giocatore eccezionale. È un giocatore che molte squadre vorrebbero avere".