Bremer strizza l'occhio all'Inter. E la Juve resta all'angolo

INVIATO A BAD LEONFELDEN - Un like a una caricatura che ritrae Bremer con la maglia dell’Inter postata sul profilo Instagram “Caricaturella”, e una frase invece postata dallo stesso difensore brasiliano sul proprio profilo per dare conferma del vantaggio accumulato sulla concorrenza dall’Inter. Il più forte difensore del passato campionato di Serie A, e come tale premiato dalla Lega, è prenotato da tempo. Con l’uomo mercato dei nerazzurri Marotta ha trovato da settimane l’intesa, ben prima che sulle sue tracce si mettessero anche la Juve e il Napoli (un tentativo è stato portato avanti anche dal Milan), solo per restare alle italiane. Inevitabilmente lunga, pure all’estero, è infatti la lista di club che si sono interessati in modo più o meno serio al sudamericano. «Preparati per ciò che verrà», questa la frase scelta da Bremer. Ieri in campo nella ripresa della sfida contro l’Eintracht Francoforte, autore di un paio di buone chiusure, ma già orientato a un futuro che lo vedrà lontano da Torino.