Juve, riecco Pjanic. Da avversario: negli Usa con il Barcellona

TORINO - (e.e.) Si erano tanto amati, Miralem Pjanic e la Juventus. Poi, lo scambio: il bosniaco a Barcellona e Arthur a Torino. Nei fatti, un’operazione anche per questioni di bilancio che in campo non ha dato profitto a nessuno dei due club. Tanto che Pjanic è finito in prestito al Besiktas mentre il brasiliano ha giocato (poco) e deluso (tanto). Adesso, si preparano entrambi per un’altra svolta. Arthur però non andrà in America con i bianconeri di Allegri mentre Pjanic al momento è nel gruppo che Xavi sta testando in vista della stagione. Se tutto andrà bene, il rendez vous è previsto a Dallas dove Juve e Barça si affronteranno il 27 luglio.