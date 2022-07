Il Club Universidad Nacional, meglio noto come Pumas, è vicinissimo all'ingaggio di Dani Alves. Lo riporta Diario Récord México. Il brasiliano non ha rinnovato con il Barcellona, è svincolato e sembra pronto per una nuova avventura. Secondo il media messicano, il suo approdo al Pumas è imminente. Mancherebbero solo le visite mediche di rito e la firma sul contratto: tutto potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.