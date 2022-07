Suarez riparte dal Nacional Montevideo: "È molto vicino"

MONTEVIDEO (URUGUAY) - "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" cantava Antonello Venditti nel suo celebre brano "Amici Mai". È proprio così per Luis Suarez che, dopo un lungo peregrinare per l'Europa, è pronto a tornare a casa, al Nacional Montevideo, il club che lo fece crescere proiettandolo nel grande calcio. Prima gli olandesi del Groningen nella stagione 2006-07, poi una collezione di maglie prestigiose in giro per il Vecchio Continente: dall'Ajax, (2007-gennaio 2011) al Liverpool (gennaio 2011-2014) finendo poi in Spagna, dove ha indossato le maglie di Barcellona (2014-2020) e Atletico Madrid (2020-2022).