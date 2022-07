Ufficiale, Dani Alves al Pumas: il brasiliano riparte dal Messico

Il 39enne ex difensore di Juve, Psg e Barcellona è pronto per una nuova avventura e ha firmato per il club di Città del Messico

22 . 07 . 2022 10:49 1 min CalciomercatoDani AlvesPumas

© Getty Images

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale