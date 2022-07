Psg, Galtier: "Donnarumma? Sarà il portiere titolare. Neymar e Mbappé sono carichi"

SAITAMA (GIAPPONE) - Il Psg vince 3-0 la seconda amichevole in terra nipponica contro gli Urawa Red Diamonds ma sono diverse le migliorie da apportare a una squadra potenzialmente tra le migliori d'Europa. Ne è convinto il tecnico dei parigini, Christophe Galtier, che rassicura tutti sullo stato di forma - e non solo - dei due gioielli del club campione di Francia, Neymar e Mbappé: "Neymar è contento, ha lavorato bene da inizio stagione. Poi, cosa accadrà nel prossimo futuro non lo so", dichiara l'ex allenatore di Nizza e Lilla che allontana le voci di mercato che vorrebbero il brasiliano lontano Parigi: "Non ho avuto un colloquio individuale con Ney su questo aspetto. Ma non sembra turbato da ciò che si dice di lui. È felice di allenarsi". Stesso discorso vale anche Kylian Mbappé che però è ormai certo di restare a Parigi dopo aver rinnovato il suo contratto con il Psg per altre tre stagioni: "Mi sembra molto felice, molto soddisfatto. Lui è l'immagine del gruppo. È anche molto dinamico anche durante gli allenamenti. È ambizioso ed è molto frustrato per non poter partecipare al Champions Trophy (per squalifica)".