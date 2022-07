Atletico Madrid, i tifosi contro la possibilità Ronaldo: “Non lo vogliamo”

I sostenitori dei Colchoneros hanno annunciato: “Data la possibilità che l’ingaggio di Cristiano Ronaldo sia qualcosa di più di una semplice voce priva di fondamento, esprimiamo il nostro assoluto rifiuto di un’ipotetica incorporazione al nostro club, come abbiamo già dichiarato pubblicamente il 19 luglio, tramite la RRSS. Il giocatore rappresenta l’antitesi dei valori che costituiscono i tratti distintivi del nostro Atleti, come lo sforzo, la generosità, la semplicità e l’umiltà di chi vuole difendere i nostri valori”. Il comunicato conclude: “Anche nell'improbabile eventualità che un giocatore in declino come Cristiano Ronaldo potesse assicurarci un titolo, non accetteremmo la sua firma. Il senso di appartenenza al nostro sentimento non è qualcosa che è alla sua portata, purtroppo. Pertanto, chiediamo al Club di respingere il suo eventuale acquisto, se in qualsiasi momento si fosse considerato".