Barcellona, Xavi: "Sì, mi piacerebbe se Messi tornasse qui"

Barcellona sogna. Il club blaugrana lavora per il clamoroso ritorno di Leo Messi al Camp Nou. Lo conferma anche l'allenatore culè, Xavi, che però ammette le difficoltà per una trattativa che si preannuncia in salita, se non - quasi - impossibile: "Messi ora ha un contratto, pensare di poterlo rivedere al Barcellona è un'utopia", dichiara Xavi al 'Mundo Deportivo'. "Ovviamente sarebbe bello se la storia tra Leo e questo club non finisse così, se potesse esserci un'ultima possibilità per salutare al meglio il calciatore più forte. Mi piacerebbe, certo, ma lui ora ha un contratto". Il tecnico blaugrana si mette così sulla stessa linea del presidente Joan Laporta ma ribadendo allo stesso tempo, come già fatto pochi giorni fa, le difficoltà di imbastire una trattativa con il Paris Saint-Germain. Un'operazione complicata, resa ancora più difficile dalle clausole contrattuali del giocatore con il club campione di Francia.