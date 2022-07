La Superlega cambia così: sarà Lega Europea

Le hanno chiamate prove tecniche di Superlega , perché in pochi giorni negli Stati Uniti sono andate in scena Real Madrid -Barcellona, Juventus- Barcellona e, all’alba italiana, si giocherà Juventus -Real Madrid: i tre club che ancora condividono un progetto per una nuova competizione europea . Un progetto che, rispetto a quello dell’aprile 2021 che tutti continuano a citare, oggi si è evoluto in qualcosa di diverso, perdendo anche l’aggettivo “super”, ma conservando l’obiettivo: creare un prodotto calcistico di valore globale che possa reggere l’impatto con le sfide mediatiche del prossimo futuro, garantendone uno al calcio europeo.

Perché il calcio europeo , in questo momento, non ha prospettive molto rassicuranti, avendo davanti a sé la sempre più realistica possibilità di essere fagocitato dalla Premier League . La lega inglese è la più ricca del mondo e, attualmente, guadagna quattro volte la Serie A, tre volte la Bundesliga e due volte la Liga . È sotto gli occhi di tutti lo strapotere inglese sul calciomercato, innescato da questo gap economico . Molti, invece, stanno sottovalutando come lo scenario possa peggiorare drammaticamente, perché il divario economico è destinato a crescere. I campioni più forti e celebri, attratti dal denaro, iniziano a concentrarsi sempre di più nei club inglesi, questo farà crescere il valore dei loro diritti televisivi (e decrescere quello degli altri campionati, privati dei grandi campioni che attirano tv e sponsor). A questo si aggiunga il nuovo regolamento finanziario dell’Uefa , che impone di non spendere più del 70% di quanto si incassa. Potrebbe essere il colpo di grazia, perché il 70% di un club di Premier sarà progressivamente sempre più grande del 70% di un qualsiasi altro club europeo, che quindi diventerà sempre meno competitivo in Champions League e nelle altre competizioni Uefa.

Intanto, nel mondo dei media, si fa sempre più pressante la richiesta di un prodotto globale, altamente spettacolare per format e protagonisti, in grado di competere con le sfide mediatiche e tecnologiche che, senza che nessuno si allarmi, stanno rubando al calcio l’attenzione delle nuove generazioni. Da qui nasce il nuovo modello che potrebbe prendere corpo qualora la Corte Europea non si pronunciasse in favore dell’Uefa nel giudizio in corso che dovrebbe terminare a inizio 2023.

Questa nuova competizione dovrebbe diventare una vera e propria Lega dell’Unione Europea, con maggiori valori identitari europei, con promozioni e retrocessioni, solidarietà nei confronti dei non partecipanti e aperta a tutti. Il modello potrebbe comportare due gironi, sul modello delle “conference” americane, da 14 o 16 squadre, che poi sfocerebbero in playoff per decidere il vincitore finale. L’obiettivo è portare a sfide di altissimo livello ogni settimana, quindi un prodotto davvero globale, che possa coinvolgere la passione di un numero sempre maggiore di persone nel mondo, evitando l’egemonia della Premier che le attuali competizioni dell’Uefa finiscono paradossalmente per favorire. E i campionati nazionali? In questo modello non scomparirebbero e potrebbero conservare la loro dignità e valore, anche continuando a essere una delle vie di accesso alla nuova competizione internazionale.