Ronaldo, rientro amaro con lo United: Diallo lo sostituisce e fa gol

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Un rientro in campo dal sapore amaro per Cristiano Ronaldo , il cui nome resta al centro delle voci di calciomercato ma senza che alcuna big d'Europa si muova davvero per esaudire quello che sembrerebbe il suo desiderio, lasciare il Manchester United e giocare la prossima Champions League.

Diallo subito a segno

Dopo aver saltato la preparazione con la squadra ed essersi quasi 'autoconvocato' per l'amichevole contro il Rayo Vallecano a Old Trafford, il portoghese è stato schierato titolare dal nuovo tecnico Erik Ten Hag. Dopo il primo tempo CR7 è stato poi lasciato negli spogliatoi all'intervallo, sostituito da Amad Diallo. Un impatto devastante sulla partita quello del 20enne ivoriano ex Atalanta, capace di sbloccare il match dopo appena tre minuti dal suo ingresso in campo. Una rete che non è bastata però ai 'Red Devils' per vincere il match, perché al 57' è arrivato il pareggio di Garcia a fissare il risultato sull'1-1.