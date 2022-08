Gary Neville spara a zero su Ronaldo: “Lo United deve lasciarlo partire”

MANCHESTER (Inghilterra) - Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decidere. Il suo agente Jorge Mendes sta lavorando assiduamente per trovargli una nuova sistemazione, ricevendo però i rifiuti del Bayern Monaco e del Psg . Dopo aver saltato praticamente tutto il precampionato coi Red Devils il fuoriclasse portoghese si è riunito al gruppo, ma i rapporti con il nuovo tecnico Erik te Hag sembrano ormai incrinati in maniera irreversibile. Dagli studi di 'Sky Sports', durante il format 'Overlap', la leggenda del club Gary Neville ha espresso la sua opinione sulla situazione: "Lasciatemi essere molto chiaro, i successi di Ronaldo nel calcio vanno al di là di qualsiasi cosa che chiunque possa mai desiderare e immaginare: è tra i migliori giocatori di tutti i tempi e lo sarà sempre, e quello che accadrà quest'estate al Manchester United sarà dimenticato tra 20 anni", ha esordito l'ex capitano. "Conosco i tifosi del Manchester United. Se Ronaldo vuole andarsene, il club dovrebbe lasciarlo andare. Per me, da ex capitano, tutta questa situazione è parecchio sgradevole".

Carragher: "Nessun club vuole Cristiano"

A rincarare la dose ci ha pensato un'altra leggenda del calcio inglese, l'ex capitano del Liverpool Jamie Carragher: "Ho sempre pensato che il suo ritorno in Premier League sia stato un po' strano. Sentivo che si sarebbe creata questa confusione anche se Ronaldo avesse cambiato le cose in positivo. Ora la situazione si fa complicata per lo United, perché gli altri club non lo vogliono e penso che per ten Hag sia lo stesso. Non credo che lo voglia più. E non sono così sicuro che lo spogliatoio del Manchester United sia dalla sua parte in questo momento", ha detto senza mezzi termini l'ex difensore dei Reds.