Olé: "Cavani, sono ore decisive: sprint Riquelme per portarlo al Boca"

BUENOS AIRES (Argentina) - Dopo 15 lunghi anni Edinson Cavani sarebbe pronto a tornare in Sudamerica, seguendo le orme di del connazionale Luis Suarez e di Arturo Vidal . Questo è quanto riporta Olé, che racconta come il Matador - sbarcato in Europa nel 2007, passando dal Danubio al Palermo - sarebbe a un passo dall'accettare la proposta del Boca Juniors . Secondo il quotidiano argentino il pressing che il vicepresidente Juan Roman Riquelme starebbe esercitando su Cavani da quasi un anno e mezzo starebbe per portare finalmente i suoi frutti. La definizione dell'accordo con il 35enne attaccante uruguaiano, svincolato dopo le ultime due stagioni al Manchester United , sarebbe imminente: si parla di un contratto di un anno e mezzo, con la possibilità di inserire una clausola d'uscita per giugno 2023.

Cavani-Boca, contratto di 18 mesi: sono ore decisive

La finestra di mercato in Argentina chiuderà la sera del 7 agosto e non ci saranno eccezioni per i giocatori svincolati come Cavani. Va da sé che il tempo rimasto a disposizione della dirigenza del Boca Juniors per piazzare il grande colpo si sta pericolosamente avvicinando all'ultimo rintocco. Il vicepresidente Juan Roman Riquelme starebbe lavorando assiduamente all'accordo e sempre stando a Olé avrebbe avuto anche un colloquio diretto con l'attaccante, ora più che mai tentato di rifiutare la proposta del Villarreal. Il Matador al momento si sta allenando presso il centro sportivo federale: l’obiettivo è quello di presentarsi nel miglior stato di forma possibile nella sua nuova squadra, con un occhio ovviamente rivolto all'Uruguay del dt Diego Alonso per il Mondiale in Qatar.