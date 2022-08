Conte, pugno duro al Tottenham: Ndombele e Lo Celso fuori squadra!

LONDRA (INGHILTERRA) - Antonio Conte avrebbe comunicato a Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon e Harry Winks che non rientrano nel progetto tecnico del Tottenham. Secondo quanto riportato dal sito del 'Sun', i quattro emarginati si starebbero allenando individualmente dal resto della rosa. Gli Spurs sarebbero quindi alla ricerca di acquirenti per i quattro esuberi, consci del fatto che il loro futuro potrebbe essere risolto non prima della fine della sessione estiva del calciomercato. Ndombele e Lo Celso, scrive il sito specializzato britannico, sono stati accostati al Villarreal, squadra nella quale l'argentino ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito, ma un'offerta ufficiale deve ancora arrivare. Anche la Fiorentina è interessata al centrocampista della Seleccion ma spagnoli e Viola direbbero sì solo in prestito mentre il Tottenham vorrebbe liberarsi del centrocampista a titolo definitivo.