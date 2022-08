Juve, Pellegrini si presenta all'Eintracht: "Voglio fare come Kostic"

FRANCOFORTE (Germania) - " Kostic ha avuto molto successo qui, cercherò di continuare su quella strada . Farò di tutto per aiutare i compagni a raggiungere gli obiettivi prefissati. Di quelli presenti conoscevo solo Onguene perché abbiamo giocato assieme al Genoa, ma seguo questa squadra ormai dal 2018 e so cosa sono stati in grado di ottenere. È un club che mi ha impressionato". Luca Pellegrini , ceduto dalla Juventus in prestito per una stagione all'Eintracht, la società dalla quale i bianconeri hanno contestualmente acquistato a titolo definitivo l'esterno serbo Filip Kostic, si presenta ai nuovi tifosi in conferenza stampa : "È il mio primo anno all'estero, non conosco bene la Bundesliga come l'Italia ma so che qui le partite sono un po' più fisiche".

Pellegrini: "Sono pronto a giocare anche in porta!"

"Le mie prime impressioni sono molto positive, ho potuto conoscere l'intero staff e trovo tutti molto ospitali. Sono felice di essere qui, avevo parlato con ds e allenatore ed ero rimasto subito molto colpito. C'erano altre richieste per me, ma nel giro di pochi giorni ho scelto l'Eintracht: è successo tutto in tempi piuttosto brevi. Il mio ruolo esatto non è così importante... Se ci fosse bisogno e l'allenatore me lo chiedesse, giocherei pure in porta!".

Pellegrini: "Mi sento già legato all'Eintracht"

“Mi sento già legato all'Eintracht e ai suoi tifosi, che sono fantastici. Sono sicuro che ci supporteranno per tutta la stagione e voglio ripagarli nel miglior modo possibile in campo. A fan e giornalisti vorrei dedicare un piccolo effetto sorpresa nelle prossime settimane", conclude Pellegrini in conferenza stampa.