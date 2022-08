Mertens e il sofferto addio al Napoli: "Poteva finire diversamente"

ISTANBUL (Turchia) - "Istanbul ci ha accolto alla grande, è stata dura lasciare Napoli ma ci stiamo divertendo anche qui con la mia famiglia. Stiamo ancora cercando un appartamento, è una nuova avventura in un grandissimo club e lo stadio è molto bello". Così Dries Mertens, ex attaccante del Napoli che da qualche settimana ha lasciato l'azzurro a parametro zero dopo nove stagioni per ricominciare una nuova carriera in Turchia, con la maglia del Galatasaray. "Ho visto Napoli-Monza, i miei ex compagni hanno giocato bene. I veterani si stanno facendo valere e i giovani porteranno entusiasmo, si vede che sono freschi in campo. Con Insigne ci sentiamo spesso, è molto felice a Toronto e a me fa piacere - ha raccontato Mertens a Supertele, l'approfondimento calcistico di Dazn -. Anche lui ha trovato una nuova avventura, ne aveva voglia. Ma giocare al Maradona resterà sempre speciale. Come è speciale la città. Il mio gol più bello? Non lo so, forse quello a Genova con lo stop di destro e il gol di sinistro". L'addio al Napoli, però, non è mai facile: "Io penso sempre positivo, non faccio polemiche, ringrazio tutti per i nove anni insieme. Spero possano continuare sempre meglio e sarò il primo tifoso. Sicuramente poteva finire diversamente, ma sono cose che il club può imparare per il futuro".