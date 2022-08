As: "Isak dalla Real Sociedad al Newcastle per 70 milioni di euro"

Il Newcastle sarebbe vicino ad un clamoroso colpo di mercato. Il club inglese, di proprietà del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, sarebbe infatti molto vicino ad acquistare il 22enne nazionale svedese Alexander Isak dalla Real Sociedad per 70 milioni di euro. Lo riferisce 'As', secondo cui l'operazione potrebbe arrivare a 75 milioni di euro sommando i bonus, diventando così la cessione più cara del club basco. La clausola rescissoria di Isak era fissata a 90 milioni, ma l'offerta del Newcastle sarebbe stata considerata irrevocabile per motivi economici e l'operazione potrebbe chiudersi per una cifra pari a 70 milioni di euro. Durante la sua esperienza in Spagna, Isak si è messo in mostra con 43 reti complessive in 128 presenze, considerando tutte le competizioni di club.