The Times: "Il Chelsea piomba su Leao, contatti con il Milan"

LONDRA (INGHILTERRA) - Il Chelsea piomba su Rafael Leao. Questa la bomba di mercato lanciata dal quotidiano inglese The Times, secondo cui i Blues avrebbero già contattato il Milan per avviare la trattativa. Il portoghese classe '99, grande protagonista dello scudetto rossonero della scorsa stagione con 11 gol e 10 assist in 34 partite di campionato, gradirebbe la destinazione.