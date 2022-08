MADRID - Sergio Reguilon è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. È arrivata l'ufficialità per il terzino spagnolo, che si trasferisce dal Tottenham di Conte e arriva ai Colchoneros di Simeone in prestito per un anno. Reguilon, che era seguito nelle ultime settimane anche dalla Lazio, ha già superato le visite mediche presso la Clínica Universidad de Navarra. Per lo spagnolo si tratta di un ritorno in Liga, dove ha già giocato con il Siviglia vincendo anche l'Europa League.