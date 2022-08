Napoli, Fabian Ruiz al Paris Saint Germain: ora è ufficiale

Ora è ufficiale. Fabian Ruiz lascia il Napoli e si trasferisce al Paris Saint Germain . A confermare la chiusura della trattativa è arrivato un comunicato del club azzurro sul proprio sito. Poche righe, per annunciare l'addio, dopo quattro stagioni, al centrocampista spagnolo. "La SSC Napoli comunica la cessione a titolo definitivo di Fabian Ruiz al Paris Saint Germain". Il centrocampista spagnolo lascia l'Italia dopo aver indossato 166 volte la maglia del Napoli , con 22 gol.

Il Psg ufficializza Fabian Ruiz: "Welcome to Paris"

Pochi minuti prima il club francese aveva pubblicato un video sui propri canali social, in cui si vedeva Fabian Ruiz indossare la maglia del Paris Saint Germain. "Welcome to Paris", ha scritto la società francese. "Allez Paris", la risposta del centrocampista, che mostra con orgoglio la divisa del suo nuovo club.