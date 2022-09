Il mercato chiude stasera: aleggia il fantasma di Ronaldo

TORINO - Quest'anno è sembrato davvero infinito... Sì, sarà perché ha incrociato il calcio giocato, sarà perché l'estate si è trascinata torrida, il calciomercato pareva non finire mai. E invece stasera alle 20 si chiuderanno le trattative: luogo simbolo l'hotel Gallia di Milano dove tutto è cominciato con i “Gattopardi” che negli Anni 50 “inventarono” le trattative. L'ultimo giorno è sempre il più atteso, ma sembra difficile che la giornata di oggi posa riservare clamorose sorprese. A parte il Monza dove Adriano Galliani cercherà di rinverdire la tradizione del colpo all'ultima curva, quello dei “Giorni del Condor”. Le indiscrezioni portano verso Shomurodov della Roma, ma non è escluso che si cerchi qualche altro esubero anche se ormai è stato archiviato il sogno Icardi ormai a un passo dal Galatasaray. Un'ufficializzazione l'attendono a Salerno dove Piatek deve solo firmare il contratto che lo legherà ai granata campani. Qualcosa si muoverà a Cremona e a Verona. Il Torino spera di riavere Paraet (non semplice) e, curiosamente, giocherà contro l'Atalanta (alle prese con possibili usciti eccellenti di Boga, Hateboer e Malinovskyi. E che ieri ha salutato, con un comunicato commovente, Ilicici: ha rescisso il contratto ed è pronto ad abbracciare il Verona (ma attenzione alla corte del suo mentore Sartori al Bologna) che vuole ufficializzare anche Verdi e Depaoli. Le “grandi” hanno ormai definito quasi tutto e, anzi, all'Inter non vedono l'ora che suoni il gong per scongiurare definitivamente la partenza di Skriniar. Può arrivare Acerbi in un amen, ma bisogna convincere il grande capo Zhang. La Juventus deve definire alcune uscite (Fagioli che piace a mezza A e, chissà, Arthur (c'è lo Sporting). Il Milan ha preso Sergino Dest e Aster Vranckx ma, soprattutto, deve respingere gli ultimi assalti del Chelsea per Leao. La Roma non sarebbe dispiaciuta di cedere Shomurodov ma è comunque difficile che Mourinho abbia il difensore in più che gli serve. E il Napoli... Ah, a Napoli guarderanno tutti i voli in arrivo a Capodichino per vedere se per caso non ci ne sia uno in arrivo da Manchester. Ora Cristiano Ronaldo sembra, davvero, solo un miraggio, ma il mercato sa fare miracoli...