Juve Next Gen, ufficiale Palumbo dall'Udinese

TORINO - Martin Palumbo torna alla Juventus Next Gen . Dopo aver vestito la maglia bianconera nella scorsa stagione, il centrocampista non era stato riscattato, ed era tornato al suo club di appartenenza: l' Udinese . Il classe 2002, quindi, fa ritorno in Piemonte a titolo temporaneo .

La nota dell'Udinese

"Udinese Calcio comunica la cessione in prestito, con diritto di opzione per acquisizione definitiva, del diritto alle prestazioni sportive di Martin Palumbo alla Juventus Fc. Il club augura a Martin le migliori fortune per la stagione in corso".