Chelsea, accordo con Potter: al Brighton 25 milioni

Da Thomas Tuchel a Graham Potter. Il Chelsea ha deciso, il tecnico del Brighton è stata sempre la priorità della nuova proprietà dei "blues" e infatti, come sottolinea la BBC, già ieri sera il numero 1 del club, Todd Boehly, ha raggiunto un accordo verbale con il manager che in queste ore si sta liberando dal Brighton, squadra che ha avuto un ottimo inizio di campionato in Premier con 13 punti in 6 partite, tre in più del Chelsea, appena due in meno della capolista Arsenal. Il 47enne allenatore inglese prenderà il posto di Tuchel, esonerato dopo la sconfitta in Champions con lo Zagabria (lo stesso girone del Milan). Il Chelsea, che spera di averlo in panchina già sabato 10 settembre nel match in casa del Fulham, è pronto a versare una cifra che (secondo la stampa britannica) va dai 20 ai 25 milioni di euro al Brighton.