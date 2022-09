Svincolati a peso d'oro: occasioni Ronaldo e Messi

La sessione estiva di calciomercato si è chiusa meno di un mese fa (il primo settembre), ma sono davvero tanti i capitoli lasciati aperti dall'irruzione in scena del gong. Sono molti e importanti, infatti, i calciatori in scadenza di contratto nel 2023 che proveranno a trovare una sistemazione già a gennaio. A cominciare dal protagonista assoluto del tormentone più rumoroso - e per cervi versi noioso - dell'estate 2022: Cristiano Ronaldo, le sue bizze e la sua voglia matta di perdere di vista l'Old Trafford e trovare un club con vista Champions League. La verità, però, è che il progetto di Erik ten Hag sta cominciando a ingranare e il portoghese potrebbe, così, decidere di dare un'altra opportunità al Manchester United. Per dirla tutta, la maggiore preoccupazione del tecnico olandese non ha nulla - ma proprio nulla! - a che vedere con la situazione del cinque volte Pallone d'Oro portoghese, titolare del centro dell'attacco dei Red Devils solo in Europa League, bensì riguarda Marcus Rashford e Diogo Dalot, due dei suoi titolari fissi in campionato e anche loro in scadenza. Diversa, rispetto a quella di CR7, la situazione del suo eterno rivale, Lionel Messi. Il Paris Saint Germain, infatti, gli rinnoverebbe il contratto anche domani, ma la Pulga ha seri dubbi. Anzi, secondo quanto rivelato proprio ieri da Betevé, la tv pubblica di Barcellona, il crack rosarino non avrebbe “nessuna intenzione di rimanere a Parigi, sebbene non è detto che ci sia il Barça nel suo futuro”.