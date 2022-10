Zaza dice no anche allo Zurigo. Vuole la Spagna

Simone Zaza è ancora alla ricerca di una squadra. Nei giorni scorsi gli è arrivata una proposta dello Zurigo che tra l’altro partecipa all’Europa League. L’attaccante di Policoro ha respinto l’offerta. Il giocatore spera ancora di raggiungere la Spagna e i suoi agenti sono in contatto con un paio di club: si parla di Maiorca e Celta Vigo. In passato Zaza ha rifiutato diverse proposte che gli sono arrivate dalla serie B: Brescia, Como (dove sta giocando il suo ex compagno Baselli), Frosinone e Benevento. C’è stato, tra l’altro, anche un timido interessamento del Cagliari ma i sardi hanno poi optato per altre soluzioni. Zaza, in seguito, ha detto no a proposte finanziarie molto allettanti che gli sono arrivati dagli Emirati.