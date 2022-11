Andrés Vombergar: dal San Lorenzo alla Slovenia. E il Torino...

La gioia di Vombergar

È arrivato quasi da sconosciuto, ma è entrato nel mondo del San Lorenzo con il piede giusto perché la squadra gli ha fatto guadagnare tre punti sul primo pallone toccato, contro l'Argentinos Juniors. E poi tutto è diventato molto più semplice. A forza di gol (ne ha aggiunti 6 in 17 partite) e di buone prestazioni, Andrés Vombergar si è adattato velocemente e ora vive un momento inaspettato. Ha esordito in Prima Divisione del calcio argentino solo a 27 anni dopo aver giocato ad Ascenso, indossando la maglia di Ituzaingó, Fénix e Los Andes. «Ovviamente siamo entusiasti della Coppa Sudamericana. Dovremo andare per gradi. Ora la base del gruppo è armata, cercheranno di convincere tutti a restare. Lavoreremo per raggiungerlo», ha commentato a Mundo Azulgrana.

La Slovenia chiama Vombergar

Oltre al riconoscimento dei tifosi, è stato convocato dalla Slovenia per giocare per la prima volta ufficialmente con la sua nuova squadra: il 17 novembre contro la Romania e tre giorni dopo contro il Montenegro: «È un momento personale incredibile, è qualcosa di sognato di quello che stavo cercando molto tempo fa. Con questo bando chiudiamo l'anno in bellezza. Non immaginavo tutto questo. Lavoro da quando ero piccolo, ora tutto sta accadendo abbastanza velocemente. Sono molto grato al San Lorenzo e allo staff tecnico che mi ha aperto le porte».