Juve, prestiti con interesse. E Rovella intriga pure il Manchester City

TORINO - I prestiti juventini in giro per l’Italia e l’Europa non sono soltanto un tesoretto dal quale attingere per rimpolpare le casse oppure da utilizzare come merce di scambio per raggiungere altri obiettivi. Nel campionato di “apertura”, prima della lunga sosta per l’anomalo Mondiale in Qatar, si sono messi in luce alcuni tra i ragazzi più promettenti che il club bianconero ha deciso di girare a titolo temporaneo a società della stessa categoria: l’opportunità, per i giovani, di misurarsi con un alto livello di competitività potendo altresì contare su un minutaggio consistente, che la Juventus in prima squadra non potrebbe garantire. In teoria, perché in realtà gli infortuni hanno spinto Allegri, un po’ per scelta e un po’ pure per necessità, a puntare su elementi che in una situazione di normalità avrebbero avuto molto meno spazio: Miretti e Fagioli in particolare (con anche la chiamata di Mancini in Nazionale), ma pure Soulé e Iling Jr hanno avuto una vetrina di prestigio dalla quale potersi mettere in mostra. Avrebbe avuto occasioni Rovella, che ha svolto la preparazione con Allegri (tour Usa compreso) ed è rimasto fino a fine agosto, se non fosse andato in prestito al Monza: l’arrivo di Paredes al fotofinish del mercato ha spinto i bianconeri a girarlo in prestito in Brianza, dove è titolare e con Palladino da allenatore è ulteriormente cresciuto.