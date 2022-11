"Messi, addio al Psg: da giugno all'Inter Miami di Beckham, il più pagato in MLS"

LONDRA (INGHILTERRA) - Clamorosa notizia dall'Inghilterra. Secondo il quotidiano The Times, infatti, l'Inter Miami sarebbe vicino alla firma di Lionel Messi. La Pulce, grande protagonista ai Mondiali di Qatar 2022, e trascinatore dell'Albiceleste nella vittoria per 2-0 contro il Messico, dovrebbe trasferirsi in MLS in estate, lasciando così il Psg a due anni dal suo arrivo sotto la Torre Eiffel dal Barcellona.