I 50 giocatori più cari che vanno in scadenza nel 2023

I Mondiali di Qatar 2022 hanno capitalizzato l'attenzione di tutti gli appassionati, ma una volta che calerà il sipario sulla manifestazione iridata si tornerà a pensare al campionato e alle coppe europee e nazionali. A tal proposito sono tante le situazioni spinose, gli accordi da raggiungere per prolungare un contratto o calciatori destinati a lasciare le proprie squadre al termine naturale dell'accordo. La finestra di trasferimenti di gennaio, dunque, si prospetta decisamente interessante: ci sarà chi cercherà di limare la rosa e chi attuerà una vera e propria rivoluzione. La lista dei calciatori, tra leggende, top player e scommesse, liberi di firmare per un altro club già dal prossimo mese è davvero lunghissima. Tante le occasioni da cogliere al volo per i ds, sempre a lavoro su più fronti.