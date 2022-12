“Cristiano Ronaldo, la follia di Al Nassr e Arabia Saudita: 2030 e un miliardo di euro!”

TORINO - Il destino di Cristiano Ronaldo sembra essere ormai deciso, anche perché di fronte a una proposta del genere diventa davvero complicato dire di no. Si parla infatti di cifre impressionanti messe sul piatto dall'Al Nassr e di un contratto che si prolungherà addirittura fino al 2030 (quando avrà 45 anni). Per questo, come riportato da Marca, l'ex attaccante della Juventus si trasferirà in Arabia Saudita, dove giocherà sicuramente per i prossimi due anni e mezzo, percependo circa 500 milioni di euro complessivi. E i guadagni non si fermeranno lì, ma anzi cresceranno successivamente, fino a superare il miliardio di euro, quando il suo ruolo si trasformerà da attaccante ad ambasciatore della candidatura dell'Arabia Saudita per l'organizzazione dei Mondiali 2030 insieme a Egitto e Grecia.