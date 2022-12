Cristiano Ronaldo, il ds dell’Al Nassr: “Al momento giusto si svelerà il futuro"

RIYAD (Arabia Saudita) - Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre in bilico, le voci di mercato danno da settimane per fatto il suo sbarco in Arabia Saudita alla corte dell'Al Nassr ma lo stesso club ha voluto fare chiarezza. Marcelo Salazar, direttore sportivo dell'Al Nassr, in riferimento al possibile acquisto dell'ex Juventus, si è limitato a dire che il club saudita per ora deve aspettare e che al momento giusto si svelerà il futuro. In un'intervista al portale Flashscore, Salazar ha dichiarato di non essere autorizzato a dire sì o no sul possibile ingaggio di Cristiano nella squadra, trattandosi di una trattativa di enorme portata: “Dobbiamo aspettare e vedremo come si svilupperanno le cose fino alla fine dell'anno. Come avrete capito, questa è una trattativa di enorme portata, non solo per il club, ma per il Paese e per il calcio mondiale, e deve essere portata avanti dalle autorità superiori". Infine il direttore sportivo dell'Al Nassr ha elogiato Cristiano, che considera uno dei migliori nella storia del calcio.