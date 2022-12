Dumfries torna nei piani Chelsea: l’Inter ci pensa, ma prende tempo

MILANO - Il nuovo, ennesimo, infortunio occorso a Reece James - l’undicesimo dal 2019 -, esterno destro inglese del Chelsea, potrebbe clamorosamente riaprire in fretta il file che il club londinese ha archiviato in estate su Denzel Dumfries. L’olandese, come noto, è il giocatore che l’Inter ha individuato come sacrificabile entro il 30 giugno per mettere a posto i conti e raggiungere l’obiettivo fissato dal presidente Zhang la scorsa primavera, ovvero un saldo attivo sul mercato nel bilancio 2022-23 da oltre 60 milioni (la dirigenza al 31 agosto è arrivata all’incirca a metà). Dumfries, grazie anche a un Mondiale positivo, viene valutato da Marotta e Ausilio fra i 50 e i 60 milioni. Quotazione alta, che potrebbe però non spaventare il Chelsea, che la scorsa estate ha investito 300 milioni per il proprio mercato e ne ha già pronti altri 100 fra Nkunku (Lipsia) prenotato per giugno, Fofana (attaccante ivoriano del Molde) e Badiashile (difensore centrale mancino del Monaco), per non parlare del possibile affondo su Enzo Fernandez del Benfica (valutazione superiore ai 100 milioni). Come si vede, così come ad agosto, manca però ancora un esterno destro e il nuovo ko di James, fermatosi contro il Bournemouth martedì sera per un problema al ginocchio che lo terrà fermo per un mese (dopo averne già persi due da ottobre, saltando così anche il Mondiale), potrebbe spingere il manager Potter a spostare il mirino, anche perché in quel ruolo potrà contare sul solo Azpilicueta. In Inghilterra il nome di Dumfries è caldo, pur se potrebbe essere più semplice tappare il buco e aspettare il pieno recupero di James con l’acquisto del croato Juranovic, per il quale il Celtic chiede poco più di 10 milioni (il terzino è però nel mirino di diversi club in Europa).