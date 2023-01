Cristiano Ronaldo, villa incredibile in Arabia: CR7 vuole pure la cascata! FOTO

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr ha scosso il mondo del calcio per le cifre da capogiro del contratto firmato dall'ex Juventus: 70 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo, ovvero 175 milioni di euro fino a giugno 2025, ai quali aggiungere altri bonus e diritti per arrivare alla soglia dei 200 milioni in totale.

Ronaldo, i quartieri di lusso di Riyadh Ma dove andrà a vivere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita? Stando a quanto riportato dai tabloid inglesi come il Sun e il Daily Mail il cinque volte pallone d'oro dovrebbe trasferirsi in un lussuoso quartiere della capitale Riyadh e i più gettonati sono Al Muhammadiyah, che vanta alcuni dei migliori ristoranti della città, e Al Nakheel, un quartiere con scuole internazionali per i cinque figli.