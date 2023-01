Enzo Fernandez al Chelsea per una cifra shock: il calciomercato si infiamma

Il futuro di Enzo Fernandez è uno degli argomenti più caldi del calciomercato. Il classe 2001 del Benfica, reduce dallo strepitoso Mondiale con l'Argentina in cui è stato nominato miglior giovane della competizione, è più vicino che mai all'addio dal club portoghese. Negli ultimi giorni si era parlato dell'interessamento di squadre provenienti da Premier League e Liga, disposte a pagare cifre altissime per il centrocampista. In Europa e Argentina si continua a parlare con insistenza del Chelsea, che avrebbe fissato un summit con la dirigenza portoghese per definire l'affare che porterebbe Fernandez (legato al club di Rui Costa da una clausola di 120 milioni, di cui una percentuale andrebbe anche al River Plate in caso di cessione) in Inghilterra.