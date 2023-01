Bayern, assalto a Vicario: presentata l’offerta all’Empoli

TORINO - Già se ti chiama il Bayern Monaco è una robina che va oltre la banalità. Se poi ti ha scelto per diventare l’erede di un monumento come Manuel Neuer , allora la questione diventa ancora più intrigante e, perfino, emozionante. E’ quello che sta accadendo a Guglielmo Vicario , il portiere dell’Empoli che da un paio di stagioni si sta segnalando per il suo ottimo rendimento in Serie A: l’anno corso ha collezionato ben 152 parate, il numero più alto del campionato. I dirigenti tedeschi lo stanno seguendo da tempo e il ds Salihamidzic ha già presentato un’offerta di 20 milioni al club toscano. Il presidente Corsi ha risposto che il prezzo è di 30 milioni (lo ha pagato 10 al Cagliari) e che, soprattutto, non ha intenzione di cederlo a gennaio per evitare scompensi nella corsa salvezza. Il Bayern ha comunque intenzione di ripartire all’assalto, anche perché l’infortunio al ginocchio di Neuer non fa presagire tempi brevi di guarigione, comunque, il tempo di cercare un erede affidabile è ormai arrivato. L’accordo sul piano economico si potrà trovare e la priorità dell’Empoli è casomai quella di cercare un sostituto potenzialmente all’altezza.

L’Empoli ha già l’alternativa

La prima opzione potrebbe portare ad Alessio Cragno che morde il freno a Monza dove, andato con la convinzione di giocare titolare, è stato scalzato nelle gerarchie da Di Gregorio. Una situazione che, curiosamente, gli ha fatto perdere la Nazionale proprio a vantaggio di Vicario che Mancini ha convocato per la prima volta in occasione delle ultime gare di Nations League nel settembre scorso. A proposito di Vicario e di altri portieri coinvolti nel mercato, nelle scorse settimane si era diffusa la notizia di un interessamento della Fiorentina nei confronti del portiere dell’Empoli, poi smentito dal suo agente Gabriele Giuffrida. Ora, infatti, la Fiorentina sta ragionando con il Napoli a uno scambio tra Gollini e Sirigu che accetterebbe i viola per la speranza di poter giocare più di quanto non avvenga alle spalle di Meret.

Il resto del mercato

In attesa di capire se e come il Bayern tornerà alla carica, il resto del mercato resta prosegue sulle strade già tracciate. Il Verona ha diramato l’ufficialità per gli arrivi degli olandesi Jayden Braaf dal Dortmund e Deyovaisio Zeefuik dall’Herta. Tempi più lunghi per l’attaccante Cyril Ngonge, belga del Groningen. Ora si lavora sulle uscite con Ilic e Hien verso il Torino e Henry che piace in Serie B. In ambito salvezza, la Cremonese lavora sempre allo scambio di difensori Goldaniga-Chiriches con il Cagliari. Per l’attacco si continua a sperare di convincere Bonazzoli, ma l’attaccante della Salernitana è sempre corteggiato anche dalla Lazio, soprattutto ora che è alle prese con l’infortunio di Immobile. Alternativa Borini. Il Lecce ha chiuso la trattativa con il Cittadella per il difensore Tommaso Cassandro. Lo Spezia cerca ancora un attaccante e bussa al Torino per Sanabria e al Bologna per Barrow.