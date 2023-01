Belgio, una panchina per tre: Pirlo tagliato fuori

Mentre Roberto Martínez si sta concentrando sul proprio esordio alla guida del Portogallo, in vista del quale dovrà decidere se contare o meno su Cristiano Ronaldo, la Federcalcio belga non ha ancora trovato il suo sostituto. Sebbene Bob non sia riuscito a vincere nessuna competizione importante pur potendo contare sulla generazione d'oro belga, non sarà semplice sostituirlo in sella alla panchina dei diavoli rossi che, con lui in panchina, hanno conquistato uno storico terzo posto al Mondiale di Russia nel 2018 rimanendo, inoltre, per un lungo periodo in testa al ranking Fifa. Ed è per questa ragione che l'ex Anderlecht Frank Vercauteren si sta prendendo tutto il tempo necessario a trovare la persona giusta che possa far compiere al Belgio un ulteriore passo in avanti.