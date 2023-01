Nainggolan alla Spal: l'annuncio del presidente Tacopina

FERRARA - Manca solo il comunicato ufficiale, ma Radja Nainggolan è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Spal . A dare l'annuncio è stato il presidente del club ferrarese Joe Tacopina che ha espresso tutta la propria felicità per l'operazione portata avanti dal club: "Ho lavorato sodo per prenderlo e sono molto entusiasta. Ricordo Radja dai tempi in cui ero vicepresidente della Roma e molto vicino a De Rossi. Per me Nainggolan è ancora un giocatore di livello mondiale e ci aiuterà ad alzare il tasso qualitativo e a farci raggiungere i nostri obiettivi stagionali".

Spal, Nainggolan pronto a riabbracciare De Rossi

Reduce dall'esperienza in patria, all'Anversa, il Ninja è pronto a riabbracciare Daniele De Rossi, suo ex compagno ai tempi della Roma e ora tecnico della Spal. L'arrivo del belga in città è previsto per lunedì, quando si sottoporrà alle consuete visite mediche e firmerà il nuovo contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Un salto di categoria che, vista la situazione di classifica, è molto complicato. Di certo, però, Nainggolan è un gran colpo per la Spal e Daniele De Rossi.