Juventus, McKennie verso il Leeds: oggi le visite mediche

LEEDS (Inghilterra) - Dopo Max Wober e Georginio Rutter il Leeds United aggiunge un'altra pedina in questa sessione di mercato di gennaio: in arrivo Weston McKennie. La Juventus ed il club inglese hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore americano che nella giornata odierna svolgerà le visite mediche per poi formalizzare il passaggio. Nel dettaglio l'accordo tra i bianconeri e i Peacocks prevede il prestito al costo di 1,2 milioni di eruo con un obbligo di riscatto da 33 milioni più bonus, il tutto però vincolante ad alcuni parametri di squadra e giocatore quali: la salvezza visto che il Leeds è 15° (+1 sul Bournemouth terzultimo) e almeno 10 presenze del giocatore fino a giugno. L'ex Schalle 04 troverà al Leeds i connazionali Tyler Adams e Brenden Aaronson.