"Gattuso e l'addio al Valencia: ecco uno dei motivi"

VALENCIA (SPAGNA) - Gennaro Gattuso non è più il tecnico del Valencia . L'ufficialità è arrivata nella serata di lunedì quando il club ha emanato un comunicato per annunciare la separazione consensuale . Tra i motivi che avrebbero portato all'addio ce ne sarebbe uno legato al mercato. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il tecnico italiano avrebbe chiesto un centrocampista dell' Atletico Madrid ma la società non lo avrebbe accontentato. Da qui la decisione di rinunciare all'incarico.

Valencia, Gattuso voleva Saul dall'Atletico Madrid

Il nome che l'allenatore calabrese avrebbe fatto alla dirigenza è quello di Saul Niguez, centrocampista spagnolo che con i Colchoneros fatica a trovare spazio. Il classe '94 rispetto agli anni passati non ha più un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico di Simeone e in questo primo scorcio di stagione ha collezionato appena 860' spalmati in 22 presenze tra Liga, (15), Coppa del Re (2) e Champions League (5). Nonostante ciò, però, il calciatore percepisce 7 milioni di euro netti a stagione e alla richiesta dell'Atletico Madrid di pagarne almeno la metà è arrivato il no secco del Valencia che avrebbe ritenuto l'operazione troppo onerosa. L'idea sarebbe stata quella di un prestito per 18 mesi, ma date le richieste il tutto si è risolto in un nulla di fatto. L'evolversi della situazione, dunque, stando al quotidiano spagnolo, avrebbe spinto Gattuso a dire addio al Valencia a soli sei mesi dal suo arrivo nel club.