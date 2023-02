Novara, Lazaar alla corte di Marchionni: dalla A col Palermo al ritorno in Italia. La sua storia

Il Novara piazza un innesto importante nel mercato invernale. Da svincolato torna a giocare in Italia l'esterno marocchino Lazaar . A confermarlo è anche la stessa società con una nota sul sito: "Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento, fino a giugno 2023, di Achraf Lazaar". Partito da Varese , il viaggio del terzino ha vissuto molteplici aspetti positivi in carriera prima di arrivare allo svincolo. Il treno di ritorno verso l'Italia si è fermato a Novara . Una 'sosta' per cercare di ripartire e essere importante per il club. Subito a disposizione di Marchionni , Lazaar vuole tornare a regalare prestazioni importanti come ai tempi di Palermo .

Dalla A con il Palermo al ritorno in Italia

Laterale mancino, dotato di corsa e tecnica. Ama attaccare e riesce ad essere utile nella doppia fase. Caratteristiche di Achraf Lazaar ben visibili e che sin dall'inizio della sua carriera lo hanno reso uno dei talenti in rampa di lancio nel calcio italiano. Partito da Varese, le sue prestazioni non sono passate inosservate e proprio il Palermo di Perinetti riuscì a portarlo in rosanero in Serie B. Una formazione importante quella allenata da Iachini, poteva contare anche su un certo Dybala, a cui ha preso parte anche l'esterno marocchino. In Sicilia è diventato un tassello importante per lo scacchiere del tecnico. Le sue qualità si sposano bene con le idee di gioco dell'allenatore.

Arrivato a gennaio del 2014 è stato uno dei protagonisti della cavalcata che ha portato il Palermo alla promozione in Serie A. La partita decisiva? La vittoria al Silvio Piola di Novara per l'aritmetica certezza di poter festeggiare. Proprio Novara, squadra che ora lo ha accolto e lo utilizzerà come punto fermo dello scacchiere di Marchionni. La società l'ha cercato, nonostante un possibile e suggestivo ritorno al Palermo, e nelle ultime ore di mercato gli ha fatto firmare il contratto. Accordo di sei mesi, ma con la voglia di guadagnarsi la conferma anche per le prossime stagioni. Un ritorno in Italia a distanza di anni dopo un viaggio, poco fortunato, all'estero.