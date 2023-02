Espn: "Koulibaly via subito e Lukaku non torna: rivoluzione Chelsea"

LONDRA (Inghilterra) - Da quando Todd Boehly ha acquistato il club lo scorso maggio, il Chelsea ha effettuato ben 16 acquisti con l'aggiunta di due giocatori in prestito come Denis Zakaria e Joao Felix, per una spesa totale di oltre 600 milioni di euro. Dopo il Mondiale sono arrivate le grandi operazioni invernali concluse dall'arrivo a Londra del centrocampista argentino Enzo Fernandez, che ha fatto registrare il record della Premier League con i 121 milioni di euro versati nelle casse del Benfica per aggiudicarsi il mediano campione del mondo in Qatar. Ora, secondo Espn, per i Blues è arrivato il momento di rivoluzionare nuovamente la squadra con tutti gli esuberi da dover piazzare nella prossima finestra di mercato.

Espn: "Koulibaly via, Lukaku non torna"

Il primo a partire sarà molto probabilmente Christian Pulisic: il nazionale degli Stati Uniti era disponibile a lasciare Stamford Bridge a gennaio, direzione United o Newcastle, ma un infortunio al ginocchio ha fatto naufragare ogni trattativa. Il contratto è in scadenza nel 2024 e i Blues non vorrebbero gettare del tutto al vento i 64 milioni di euro pagati al Borussia Dortmund per acquistare l'ala nel 2019. Pronti a salutare anche Hakim Ziyech, dopo aver sfiorato il passaggio al Psg fallito per problemi tecnici, e Pierre-Emerick Aubameyang, già escluso dalla lista Champions di questa seconda parte di stagione. Secondo Espn, inoltre, potrebbero finire sul mercato anche Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly e Callum Hudson-Odoi, mentre è quasi sicura la perdita da 115 milioni di euro per Romelu Lukaku, attualmente in prestito all'Inter e totalmente fuori dal progetto di Boehly. L'incertezza resta su N'Golo Kante e Mason Mount per i quali c'è sul tavolo l'offerta di rinnovo di contratto. Insomma, il Chelsea è pronto per una nuova rivoluzione in estate, starà all'allenatore Graham Potter riuscire a tenere tutti compatti fino alla fine della stagione.