Psg, clamoroso Mbappé: gratis al Real Madrid nel 2024?

Mbappé e la clausola sul contratto con il Psg

Secondo quanto rivelato dalla rivista The Athletic, Mbappé, alle prese con un infortunio, può rescindere unilateralmente il suo contratto con il Psg nel 2024, l'ultimo anno del suo rapporto con il club parigino. Perché ciò accada deve avvisare il consiglio di amministrazione con mesi di anticipo. Come anticipato, il gradimento è reciproco anche se a Valdebebas non hanno ancora digerito quanto accaduto la scorsa estate. In ogni caso, però, al Real Madrid guardano con grande attenzione cosa accade intorno al campione francese, ma non sarebbero disposti a sborsare una cifra folle per acquistarlo bensì attenderebbero la scadenza del contratto con il Psg che, visto quanto rivelato, potrebbe dunque essere nel 2024 e non nel 2025. Spetta dunque al calciatore far valere la clausola e comunicare le proprie intenzioni al consiglio di amministrazione. Mbappé al Real Madrid gratis nel 2024? Tutto è possibile, la palla passa ora al giocatore.